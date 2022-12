Ma. Lailani Velasco, PSI pinatalsik ng FINA

BINAWI ng world swimming governing body Federation International de Natation o International Swimming Federation kilala sa acronym na FINA ang pagkilala sa Philippine Swimming Inc. (PSI) board at nagtatag ng stabilization committee para patakbuhin ang aquatic sport sa bansa.

Binigyan din ng FINA ng kapangyarihan ang komite ng stabilization na “isagawa ang nararapat at kinakailangang mga pagbabago sa Konstitusyon ng [PSI], ayusin at magsagawa ng bagong halalan.”

Ang direktiba ng FINA na may petsang Disyembre 3 ay nilagdaan nina executive director Brent Nowicki at na-email kay PSI president Ma. Lailani ‘Lani’ Velasco kasama ang Philippine Olympic Committee (POC) at Philippine Sports Commission.

Ang direktiba ng FINA ay epektibo agad.

“The FINA Bureau discussed various complaints received by the FINA Office concerning matters of inter alia poor governance principles within your National Federation,” anang FINA memo. “For this reason, and as a matter of last resort, the FINA Bureau has confirmed the implementation of a Stabilization Committee, as set out in C 10.6 of the FINA Constitution.”

Ang Artikulo C 10.6 ng Konstitusyon ng FINA ay nagsasaad na “The Bureau may under exceptional circumstances appoint a stabilization committee to the extent the executive body of a member fails to adhere to practices of good governance, transparency, financial accountability and stability, participation in FINA events, or puts at risk the organi[s]ation and development of Aquatics in their country.” (Lito Oredo)

Itinalaga ng FINA sina POC legal head Atty. Wharton Chan at deputy secretary general Valeriano ‘Bones’ Floro II, at Bases Conversion Development Authority senior vice president Arrey Perez bilang miyembro ng stabilization committee.

Ang desisyon ng FINA ay nagmula sa iba’t ibang reklamo na natanggap mula sa mga stakeholder sa PH swimming, kabilang ang mula sa isang magulang na ang swimmer-daughter ay nanalo ng gintong medalya sa Hanoi Southeast Asian Games noong Mayo ngunit hindi nakasama sa pambansang koponan sa pagsabak sa Budapest World Championships noong Hunyo.

Una nang sumang-ayon ang PSI sa isang direktiba ng FINA noong 2018 para amyendahan ang mga by-law nito pero hindi pinansin ang international federation (IF). Inulit ng IF ang parehong direktiba matapos isagawa ng PSI ang halalan noong Abril pero nakatanggap ng parehong negatibong tugon.

“This verdict just came down from the IF [FINA],” sey ni POC president Abraham ‘Bambol’ Tolentino, na inihalintulad ang kalagayan ng PSI na naranasan ng mga asosasyon ng karate, volleyball at tennis.

Ang krisis sa pamumuno ng karate at volleyball ay naresolba na, pero ang Philippine Tennis Association ay nananatili sa ilalim ng isang POC caretaker committee.

“We’ll be heeding the IF instruction with the POC putting premium on protecting the athletes,” dagdag ni Tolentino.

Ipinadala ng FINA ang secretary general ng Asia Swimming Federation na si Taha Suleiman Al Kishry noong nakaraang buwan upang makipagpulong sa mga opisyal ng POC at PSI sa pag-asang mapilitan ang pambansang asosasyon sa palakasan na sundin ang direktiba ng IF.

Nasa bansa rin si Al Kishry para opisyal na ideklara ang bansa bilang host ng 11th Asian Age Group Swimming Championships sa New Clark City (NCC) Aquatics Center sa Capas, Tarlac, sa Nobyembre ng susunod na taon. (Lito Oredo)