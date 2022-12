Koreano timbog sa ninenok na pampabyuti

ARESTADO ang isang Korean national makaraang nambulsa ng mga beauty products sa isang kilalang mall sa Bacoor City Sabado ng hapon.

Hawak ngayon ng Bacoor City Police ang suspek na si Han Young Jun (lalaki) , 52, tubong Incheon, Korea dahil sa reklamo ni Mansuelto Nolleda, Civilian Guard ng SM Department Store, Haay 2, Bacoor City, Cavite.

Sa ulat ni PSSgt Bernie Rusiana ng Bacoor CPS, dakong alas-2:30 kamakalawa mg hapon nang pumasok ang suspek sa nasabing department store at kumuha ng isang piraso na Collagen with vitamins na nagkakahalaga ng P999 at isang piraso ng Olay regenerist na nagkakahalagang P1,899 o kabuuan na P2,898

Nagawang lumabas ng suspek na hindi binayaran ang kinuha subalit lingid sa kanyang kaalaman ay nakamasid sa kanya ang civilian guard na si Nolledo dahilan upang imbitahan sa security office saka i-turn over sa pulisya. (Gene Adsuara)