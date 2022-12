Katy Perry, Vin Diesel, Jonah Hill nagpalit ng pangalan

Nag-file ng petition ang Hollywood comedian na si Jonah Hill para maging legal ang pagpalit ng pangalan niya.

Ang buong pangalan kasi ng aktor ay Jonah Hill Feldstein. Sa petiton na nai-file niya pinapatanggal na niya ang “Feldstein” at “Jonah Hill” na lang ang gagawing legal and professional name niya.

Nauuso sa Hollywood ang pagpalit ng pangalan para mas madali sila maalala ng mga tao. Isa sa dumaan sa name changing process ay ang Emmy Award-winning actor na si Aaron Paul.

Nag-file ang ‘Breaking Bad’ actor para maging legal na ang screen name niya na Aaron Paul mula sa tunay niyang pangalan na Aaron Sturtevant. Ang misis ni Aaron ang nag-file ng petition para ang magiging last name ng mga anak nila na sina Story Annabelle at Ryden Caspian ay Paul na.

Ang iba pang celebrities na nagpalit ng real names nila ay sina Tina Fey (Elizabeth Stamatina Fey), Katy Perry (Katheryn Elizabeth Hudson), MIndy Kaling (Mindy Chokalingam), Vin Diesel (Mark Sinclair), Whoopi Goldberg (Caryn Elaine Johnson), Michael Keaton (Michael Douglas), Natalie Portman (Natalie Hershlag), Jamie Foxx (Eric Marlon Bishop), Charlie Sheen (Carlos Irwin Estévez), at Ben Kinsley (Krishna Bhanji). (Ruel Mendoza)