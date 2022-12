Johnny Arcilla petmalu sa Brookside Open Netfest

SINANDALAN NI Johnny Arcilla ang pares na mapuwersang simula upang ipagpag si Charles Kinaadman, 6-2, 6-4, at kopoin ang titulo ng singles sa Brookside Open National Tennis Championships nitong Sabado sa Brookside Hills courts sa Cainta, Rizal.

Winasak ng Davis Cup veteran si Kinaadman sa opening game ng bawat set, wagi sa sa una at winalis ang 24-anyos na karibal sa sumunod pa-straight set win na malaking tagumpay kasunod sa mga korona rin niya sa Puerto Princesa at San Carlos, Negros Occidental.

Nakipagtambal kay Ronard Joven, kinumpleto ni Arcilla ang sweep sa week-long event, mga iniisonsoran ng Palawan Pawnshop-Palawan Express Pera Padala, Rep. Jack Duavit, BHTC president Allan del Castillo, Ret. PNP Dir. Gen. Oscar Calderon, Ret. Gen. Louizo Ticman at ng Selective Security Services, kinopo ang doubles crown noong Biyernes sa 6-4, 6-0 victory kina Kinaadman at Jose Maria Pague.

Winarak din nang matibay na si Arcilla, hinakbangan si No. 3 Vicente Anasta, 6-1, 1-6, 6-2, sa semis, si Kinaadman sa seventh game ng first set sa butatang diskarte habang kinontrol ang serbisyo ng apat na beses upang madomina ang rambulan sa titulo sa event na hatid ng Dunlop.

Iwan sa 0-3 sa sumunod na frame si Kinaadman, pinigilan si Arcilla sa semis patungo sa paghahari sa

Gov. Jubahib Cup noong September, bumuwelta siya sa fourth at napanghawakan ang serve upang lumapit sa isang game. Pero sinangkalan ni Arcilla, 42, ang karanasan para bulilyasuhin si Kinaadman, bumaikwas sa 0-30 down sa sixth game at hinila ang deuce bago kinubra ang sumunod na dawalang puntos upang itarak ang 4-2 abante.

Nakadikit pa si fourth-ranked Kinaadman, sinilat si second seed Pague, 1-6, 6-4, 6-1, sa Final Four, sa deuce game sa next, pero dinomina ni Arcilla ang kasunod upang patagilidin ang kalaban bago nagpalitan ng serves, at nagpanalo sa huli sa isang oras at 27 minutong hampasan sa kaganapang bahagi ng PPS-PEPP na binuo ni Palawan Pawnshop president/CEO Bobby Castro.

Susunod ang Zentro Open sa Dec. 6-12 sa Apalit, Pampanga samantalang idaraos ang season-ending Dagitab Open sa Dec. 15-22 sa Naga, Cebu.

Sa mga detalye pa, kontakin si event organizer Bobby Mangunay sa 0915 404 6464. (Elech Dawa)