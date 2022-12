Jeric, Therese swabe ang kangkangan

Kakauwi ko lang from the red carpet premiere ng ‘Broken Blooms’ sa The Block ng SM North, at sa totoo lang ay nagulat ako dahil punong-puno ang mga sinehan, at standing room only, ha!

I am so proud of my alaga, Jeric Gonzales sa napakagaling niyang performance in his first lead role in a movie. No wonder he won four international acting awards from various international film festivals and still counting.

Better watch mga local award giving bodies natin, dahil he is a revelation, after being bullied before.

Hanggang ngayon tumatatak pa sa isipan ko ang sinabi ng isang executive na wala pa raw napapatunayan si Jeric kaya ganun na lamang ang mga role na ibinibigay sa kanya.

Pero he was able to redeem himself sa ‘Magkaagaw’ and now ‘Start Up PH’. Kaya maganda ang 2022 ni Jeric at may kasunod agad na project na mag-start rolling ngayong December.

Lahat ng nasa premiere ay puring-puri si Jeric at pinatunayan niya na isa na siyang mature actor, lalo na nang magpasilip ng puwet sa mga eksena.

Maganda at swabe ang kangkangan scene nila ni Therese Malvar, na first time raw makipag kissing scene, kaya inalalayan talaga sila ng director na si Louie Ignacio.

Revelation din ang mga eksena ni Boobay na baliw na baliw kay Jeric, at gaya ng ibang bakla ay martyr rin sa kinalolokohan kahit binubuwisit siya.

Katulad namin ay maraming bading ang naka-relate, kaya tawanan ang marami sa presscon.