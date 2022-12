Jake Cuenca game maging porn star

Ang saya ng naging presscon at launching na rin ng bagong theatrical play na ipalalabas sa April 2023 sa RCBC Theater, ang “DickTalk.”

Kung sa presscon pa lang ay no holds barred na ang chikahan sa apat na cast na sina Jake Cuenca, Mikoy Morales, Gold Aceron at ang transman na si Nil Nodalo, so how much more pa ang io-offer ng mismong play, ‘di ba?

Sa direksiyon ni Phil Noble at produced ni Eboy Vinarao ng V-Roll Media Ventures in cooperation with Trifecta Brand Lab as headed by Tristan Cheng ang DickTalk na definitely, malaki ang kaibahan sa alam ng lahat naman na Vagina Monologue.

All around si Jake ngayon na may MMFF movie na My Father, Myself kunsaan, isang closet gay ang role niya. Sa DickTalk, porn star naman. Kaya siya talaga ‘yung artista na walang mga inhibitions at walang arte.

At kung si Jake ang tatanungin, ang isa sa dream role niya raw ay maging transgender.

“’Yun ang hinahanap ko na project,” sey niya.

“Itong pandemic, itong three years, I really wanted to perform. Tinanggap ko na nang tinanggap ang mga projects na ‘to na alam kong gagawa ng impact, magko-cause ng conversation. Tapos sabi ko, whether it’s positive or negative, I’ll invite the conversation.

“Kaya naman kami lumalabas sa movie, sa teatro, para paglabas ng nanood, pag-uusapan.”

At masaya raw siyang talaga na maging bahagi ng Dicktalk. Nasabi na may magpapakita talaga ng dick sa play, pero surprise o suspense pa kung sino sa kanila.

Pero sey ni Jake, “I’m happy, blessed that I’m part of this provocative, big project. Natutuwa lang ako na natatabi ang pangalan ko sa mga pelikulang ‘yon.”

Diretsahan namang tinanong si Jake kung bilang isang actor, paano niya tini-treat ang kanyang dick.

“With a lot of respect,” sey naman niya agad.

At dugtong niya, “Sabi ko nga, ‘yun ang maganda sa play na ‘to and even with this press conference, we’re allowed to speak this thing. Sa normal na press conference, hindi mo masasabi ang mga salitang ‘to.

“Press conference pa lang, provocative and daring na, how much more pa paglabas ng show.”

Bongga talaga at mukhang perfect choice rin ang casting na lahat, palaban. (Rose Garcia)