Indonesia niyanig ng magnitude 6.1

Tumama ang magnitude 6.1 na lindol sa West Java province sa Indonesia.

Ayon sa ulat ng geophysics agency ng naturang bansa na BMKG, ang sentro ng lindol ay naitala sa kalupaan kung saan isa ang naitalang nasaktan, apat na bahay at paaralan ang nasira sa bayan ng Garut

Wala namang banta ng tsunami sa alinmang lugar, ngunit pinaalalahanan ni National Agency for Disaster Management (BNPB) head Major-General Suharyanto, ang mga residente na maging alerto pero maging kalmado.

“In response to the earthquake that happened earlier, once again, remain calm, alert but there is no need to stop your daily activities,” ani Suharyanto.

“According to the BMKG, this earthquake was quite deep. Based on the experience of previous earthquakes, with a depth of more than 60 kilometers, moreover this is above 100 kilometers, it is expected that the impact… won’t be too damaging,” dagdag pa nito.

Nauna rito, noong Nobyembre 21 ay nagkaroon na ng magnitude 5.6 na lindol na tumama rin sa West Java kung saan nakapagtala ng 334 na patay.