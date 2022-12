MAPALAD ang General Trias City sa pagkakasama Philippine Sports Commission program na Laro’t Saya sa Parke na may aerobics, arnis, badminton, chess, football, karatedo, taekwondo, volleyball, indigenous sports and games at tai-chi.

Buo ang suporta sa proyekto nina Mayor Luis Ferrer IV, Vice Mayor Jonas Glyn Labuguen, Cavite Sixth Dist. Rep. Antonio Ferrer, Sports Head Rodolfo Commandante Jr. at General Trias Chess Club president/coach Ederwin Estavillo.

Kakatuklas lang ng Gentri ng world class player sa katauhan ng bagong Woman National Master Bonjoure Fille Suyamin.

***

Tuloy na ang grassroots chess program nina Vice Mayor Ernesto Snooky Salcedo III at SKMFP Councilor Jeanette Floreza kasangga si Fidel Labuanan sa pagsulong ng Pozorrubio Town Fiesta Chess Tournament NCFP 2050 and Below limit rating sa Jan. 8, 2023 sa 3/F Municipal Bldg. sa Pozorrubio, Pangasinan.

Mag-call o text sa 0921-793-5448 at/o 0917-133-0181 para sa iba pang mga detalye.

***

Target naman ng Caloocan City na makadiskubre ng bagong Efren ‘Bata’ Reyes sa pagtumbok ng Esquillo Cup Glory Lumber Year of the Rabbit 10-Ball Open Billiards Tournament sa Jan. 20-22, 2023 sa Cocoy’s Biliard Hall sa Gracepark.

Ang tournament promoter ay si Roel Esquillo na suportado ng Glory Lumber, M.D.C. at ni Clive Dee sa pakikipagtulungan ng Caloocan, Cocoy’s Biliard Hall at CVC Billiard Hall, May basbas ito ng Games and Amusement Board.