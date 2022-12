Dahil sa sardinas: Matet nagwala sa galit kay Nora Aunor

Nang dahil lang sa sardinas ay tila nasira ang magandang relasyon ng mag-inang Matet at Nora Aunor.

Nangganggalaiti sa galit si Matet sa kanyang latest Instagram post na may larawan ng bagong negosyo ng kanyang inang superstar.

Masisilip sa IG ni Matet ang dalawang bote ng Spanish sardines na may pangalang “Ate Guy’s Gourmet Tinapa” at “Gourmet Tuyo”.

Hindi kasi matanggap ni Matet na direktang kinumpitensya ng nanay niya ang kanyang parehong negosyo na bottle gourmet sardines.

Himutok ni Matet sa kanyang mensahe, “Would you do this to your children? Honor thy father and mother. How? How can I do that now? Ay, ampon pala ako. Nung isang gabi, sinabihan ako na mag-resell na lang ng products ng nanay ko.

Pinaghirapan namin ang pagtitinda. Bakit all of a sudden, nagulat na lang ako, naglabas ang nanay ko ng direktang kumpitensya ng produkto ko. Alam niyang may produkto akong ganyan. Marami naman daw akong taping. Ano sa tingin nyo gagawin ko ngayon? Anong magandang gawin? Kung may anak kayo, gagawin nyo ba sa mga anak niyo ito?”

META: Walang makapag-comment sa post na `yon ni Matet dahil naka-off ang comment section. Nakakapanghinayan lang dahil si Matet lang ang hindi bumitaw sa ina noong may pinagdaanang problema si Ate Guy sa kanyang mga anak.

Ivana, Vice ilalampaso sa takilya sina Coco, Jodi

Nagsimula nang magpatikim ng aasahang entertainment sa kanilang MMFF 2022 movie entry na “Partners In Crime” sina Ivana Alawi at Vice Ganda.

Naumpisahan na ngang ilabas ang poster ng pelikula kung saan in character sina Vice at Ivana. Makikita sa poster na naka-one piece sexy outfit si Vice at karga-karga niya si Ivana.

Mapapaisip ang hindi pa nakakaalam sa conflict ng kuwento ng “Partners In Crime” dahil sa mga blower, make-up brush at kung anu-anong pampaganda ang nakatutok sa dalawa na animo’y mga inaakusahang criminal.

Pero nangangako ito ng maraming katatawanan sa mga manonood lalo’t parehong baliw sa tunay na buhay ang mga bida.

Well, may mga nagsasabi na posibleng ilampaso nina Vice, Ivana sina Coco Martin at Jodi Sta. Maria, ha!

Eh, kung parehong comedy kasi ang tema, natural na mas papasukin ang movie nina Vice at Ivana, no!