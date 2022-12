Cong mahilig mangulangot sa TV

Pasintabi muna sa mga nag-aagahan o nananghalian!

Sino raw itong miyembro ng Kongreso ang mahilig mangulangot kahit nasa harap ng camera?

Nangyari ito kamakailan lamang nang interbyuhin ng isang radio network ang mambabatas. Pero dahil naka-Zoom si congressman, live rin na pinapalabas sa telebisyon ang kanyang interview.

Feeling daw ng mambabatas, kaibigan lang niya ang kausap sa kabilang linya dahil at home na at home siya at walang paki sa GMRC.

Sa 20 minutong interview sa kanya, madalas ang pagpisil nito sa ilong at akmang dadahak.

Una, pasimple itong nangulangot sa interview. Aba’y hindi pa yata natanggal ang bara sa ilong, sinundan pa niya ito ng pangalawa na medyo tumagal ng halos limang segundo.

Kung nagkataon na sa Batasang Pambansa ginawa ang interview, baka nakipagkamay pa si congressman sa reporter matapos mangulangot. Ewww!

Clue. Ang congressman na hilig mangulangot sa interview ay may letrang R sa pangalan at may asawang tisay.