Catriona ‘binastos’ sa Global Peace Fest

Hindi napigilan ni Catriona Gray na mag-release ng kanyang naging saloobin sa nangyari raw sa kanya sa Global Peace Festival 2022 na ginanap sa Clark Global City Grounds, sa Pampanga noong Sabado.

Halos 20 minutes daw ang inihanda niyang speech, pero wala pa raw yatang 10 minutes nang i-cut na siya. Nanghihinayang ang girlfriend ni Sam Milby na hindi niya nai-share lahat ng gusto raw sana niyang maibahagi sa mga nanood.

Sa tweet ni Catriona, sinabi niya na, “I’m so disappointed. To everyone who has been waiting in the heat at the #GPFestival2022 I’m sorry. I worked on a 20min speech for you all, and have been so excited to share it with you all but I was cut off not even 10mins in. Just know I love and appreciate you guys and I’m so sad I wasn’t able to have my proper time with you.”

Para sa ibang mga fan, malaking kabastusan `yon na gawin sa isang former Miss Universe, ha! Sana nga raw ay hinayaan muna siyang makatapos sa message niya.

Anyway, makabuluhan naman, at knowing Catriona, talagang galing sa puso ang kanyang mensahe. Hindi naman siya yung mga pabida lang ng artista na wala naman sa puso ang sinasabi.

May mga nagbigay naman ng assurance kay Catriona na na-appreciate raw nila ang effort nito at kahit daw naging maikli lang ang oras niya, na-inspire sila.

May nag-suggest naman dito na baka gustong i-record na lang ang buong speech at i-upload sa kanyang social media account.

Agsunta pasabog collab kina Honcho, Gloc9

Kasalukuyan na ngang mapapakinggan at mada-download sa mga digital apps ang bagong original single ng grupong Agsunta, ang “Sabi Nila” na collaboration nila with Honcho at Gloc9.

Sa walong mga original song na nagawa ng Agsunta sa panahon lang ng pandemya, ang ‘Sabi Nila’ ang isa sa pinaka-espesyal daw talaga.

Ayon sa apat na miyembro ng grupo na sina Jireh Singson, Mikel Arevalo, Josh Planas at Stephen Arevalo, “ito ‘yung kanta na pinapakita kung ano nangyayari sa mundo ngayon with all the noise of social media, the bashing, the negativity na minsan mabubulag ka na in believing the lies of the enemy in your head and dito sa kantang ito ipinakita na it’s really always a battle of YOU vs YOU.

“Kaya sa mga linyang “Di ka dapat naniniwala sa sinasabe ng iba maniwala ka kung sino kang talaga sa sarili mong mata, sa sarili mong mata ikaw ay mahalaga…”

“Pinapakita na sa totoo lang sa sarili mong mata mahalaga ka, ‘yun at ‘yun lang dapat ang tinitignan mo kaya, kaya sabi rin sa linya ni Mark Maglasang a.k.a Honcho na “Sundin ang nanaisin, sa dulo nyan masarap sa feeling” nilalahad na sa totoo lang kung tinuloy tuloy mo lang sa dulo masarap sa feeling lalo na pag alam mong nilaban mo at sabi nga ng The Legendary one & only makata sa pinas Gloc9 “Ang tumigil mangarap ang tunay na atraso” kaya galingan lang natin ng galingan dahil anoman ang sabihin ng iba, ano man ang sabi nila, palagi mong sundin kung ano ang gusto ng iyong puso, mata sa langit, paa sa lupa! Anuman ang sabihin nila, ikaw ay mahalaga.”

Bukod sa mga digital apps, maaari rin mapanood ang kanilang music video sa mismong YouTube channel ng Agsunta.

Kung may nilu-look forward man ngayon ang Agsunta, nasa stage na raw sila na mag-take ng risk.

“We want to up our game now, since we’ve been doing this for almost half a decade siguro, it’s time for us to go out of the box. And to focus on doing our original music.”