Bonggang Christmas party bawal! Mga estudyante ‘wag singilin ng kontribusyon – DepEd

Bawal ang bonggang Christmas party kaya bawal din ang paniningil ng kontribusyon sa mga estudyante.

Ito ang bahagi ng nilalaman na guidelines na inilabas ng Department of Education (DepEd) kaugnay ng kaliwa’t kanang Christmas Party sa mga eskuwelahan.

Ayon pa sa DepEd dapat sundin ng mga pampublikong paaralan at opisina ang payak at simpleng selebrasyon sa pagdiriwang ng Christmas party, kasabay ng babala na pag-iingat pa rin laban sa COVID-19.

Batay sa inilabas na DepEd order ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte, kailangang ipatupad ang isang simpleng pagdiriwang lamang ng Christmas party at ito ay voluntary na hindi kailangang gumastos ang mga magulang, mag-aaral at mga guro.

“Christmas celebrations in public schools and DepEd offices “should be simple yet meaningful, keeping in mind the true spirit of the season and the austerity called for by the difficult economic times,” ayon sa kautusan ng kalihim.

Hindi rin kailangang obligahin ang mga mag-aaral o DepEd personnel na magbigay ng halaga para gamitin sa party.

Wala namang estudyante ang kailangang tanggalin kapag hindi ito nakapag-ambag para sa kasiyahan.

Hindi kailangang bumili ng mga Christmas decoration at gumamit lamang ng recycled materials at itabi para magamit sa susunod na taon.

Papayagan ang Christmas parties sa loob lamang ng oras ng klase na hindi nakakadagabal sa schedule ng ilang may klase.

Pinapaala din ng DepEd na bawal ang “solicitations o paghingi ng cash o in kind para gamitin sa kanilang Christmas party

Matatandaang ngayon lang uli magkakaroon ng Christmas party sa mga paaralan dahil sa naganap na COVID-19 pandemic kaya naman pinag-iingat pa rin ng DepEd ang lahat na maging maingat at ligtas. (Vick Aquino)