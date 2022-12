Bong walang pahinga sa bayanihan

Halos walang pahinga si Sen. Ramon Bong Revilla, Jr., dahil na rin sa sunud-sunod na dagok na dumating sa bansa, na hindi pa nakakaporma ay may kasunod na agad trahedya at kaya kabi-kabila ang ginawa niyang bayanihan relief operation.

“Halos isang buwang wala tayong pahinga dahil sa walang tigil nating pagresponde at pamamahagi ng tulong at ayuda sa sunud-sunod na kalamidad sa bansa dulot ng sunog, lindol at ang pinakamatindi ay ang pananalasa ng Bagyong Paeng” kuwento ni Bong.

Nagsimula ang trahedya noong Oct. 16 nang maglagablab ang malaking bahagi ng Damata Letre, Barangay Tonsuya, Malabon City kung saan may 168 pamilya at 608 inidibidwal ang nawalan ng bahay at nasilikas sa evacuation center.

Hindi pa humuhupa ang usok ay agad nang nagresponde si Revilla at naabutan pa ang mga bumbero na binabasa ng tubig ang mga posible pang magsiklab at kasabay noon ay namahagi na ng family food packs, relief pack at cash sa mga nasunugan.

Kasabay ay bagyong Neneng kaya hindi pa nakapagpapahinga si Revilla ay agad na namang nagtungo sa lalawigan ng Cagayan para sa panibagong Bayanihan Relief operation dahil marami sa kanila ang nasa evacuation center pa dahil nauna rito ay hinagupit na rin sila ng Bagyong Maymay ilang araw lang ang nagdaan.

Umabot sa 2,003 pamilya ang naapektuhan samantalang nasa 6,911, kaya muli ay namahagi sila ng family food packs.

May isang residente na yumakap kay Bong na nagsabing siya pa lang daw ang Senador na dumating sa kanilang lugar para magdala ng tulong noong panahong iyon.

Ilang araw ding nagpabalik-balik ang grupo ni Revilla sa iba’t ibang bayang nasalanta sa naturang lalawigan at halos patapos pa lamang ang isinasagawang Bayanihan Relief operation ay heto na naman ang Bagyong Paeng na nanalasa noong Oktubre 29.

Nandiyan pa ang bagyong Paeng at agad siyang tumakbo sa Kawit at Noveleta, Cavite para personal na makapagbigay ng saklolo sa mga residente.

Kamakailan ay sinuyod ni Bong ang mga nasalanta sa Zamboanga City.

Dumiretso riin siya sa Barangay Kushong, Datu Odin Sinsuat, Maguindao del Norte at doon ay panibagong wasak na tulay na naman ang kaniyang ininspeksiyon at daan-daang residente ang nawalan ng tahanan dulot ng grabeng pagbaha kaya lahat ay binigyan din ng family food packs.

May isang teacher pa na saglit na nakalimutan ang kaniyang pagiging teacher dahil matapos hawakan ni Revilla ang kamay ay hindi magkamayaw sa saya sa kabila ng kanilang sitwasyon at agad pa niyang ikinalat sa social media ang tuwang-tuwa niyang karanasan.

“Nakakatuwa na bukod sa dala nating tulong sa bawat lugar na ating puntahan ay may mga kababayan tayong nabibigyan pa natin karagdagang kaligayahan dahil sa pagiging artista natin at mahalaga na sa kanila ang saglit na pakikipagkamay, pagyakap at magpapakuha ng litrato” sabi pa ni Bong.

Nagpunta rin si Bong sa Aklan, na kung saan ay pinagkaguluhan talaga siya. Dumayo rin siya sa Antique.

Tiniyak ni Bong na patuloy pa rin ang mga isasagawang Bayanihan Relief operations sa marami pang lugar upang mas mapabilis ang pag-ahon ng mga naapektuhan ng kalamidad. (Don Sermino)