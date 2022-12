Aeron Paul Casamayor, 2 pa wow sa Asian powerlifting

NAGTALA si Aeron Paul Casamayor ng tatlong bagong Asian, apat na Southeast Asian at isang national junior men’s 53-kilogram na mga record sa unang araw ng pagsabak ng ‘Pinas sa 2022 Asian Classic Powerlifting Championships sa Dubai, United Arab Emirates.

Pumoste rin sina Veronica Ompod sa women’s 43kg junior at Jessa Mae Tabuan sa women’s 47kg junior ng limang Asian, pumantay sa 1 Asian mark, at 12 Southeast Asian (SEA) records para makalikom na ang bansa ng siyam na ginto at tatlong pilak sa kasagsagan ng pitong araw na paligsahang matatapos sa Dec. 7.

Bumuhat si Casamayor sa squat ng 167.5kg para sa ginto at bagong Asian at SEA jr. record, nag-90kg sa bench press sa pilak at bagong SEA jr. mark at iniangat ang 220kg sa deadlift sa ginto at bagong Asian, SEA, SEA Open PH record. Ang total 477.5kg niya ang pangatlong ginto at new record sa Asian, SEA at national jr marks din.

Nagtala naman si Ompod ng 110kg sa squat para sa ginto at bagong Asian, SEA at PH jr mark lahat habang ang bench press 52.5kg ay ginto rin at new SEA at PH jr record pa. Ang 115kg deadlift at total 277.5kg ay mga ginto at bagong Asian, SEA at PH jr record din.

May pilak si Tabuan sa squat sa 90kg habang ginto sa bench press 62.5kg na bagong SEA Open, at pumantay sa Asian record lahat sa jr. Ang deadlift 135kg ay pilak pero SEA Open at SEA jr. record, at ang total 287.5kg ay gold. (Lito Oredo)