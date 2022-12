6 sa Taguig school bomb scare sinampolan

Anim na suspek sa naganap na online bomb threat kamakailan sa isang pampublikong paaralan sa Taguig City ang sinampahan na ng reklamo ng pulisya.

Kasong paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020 at Cybercrime Prevention Act of 2012 ang ikinaso laban sa grupo na inihain noong Nobyembre 24 sa city prosecutors office.

Sa ulat ng Southern Police District, kabilang sa anim na salarin ang dalawang menor-de-edad.

“Mariin nating ipinapaalala sa lahat na ang pagbibiro tungkol sa bomba ay may kaakibat na parusang multa at pagkakakulong kaya’t hinihingi namin na sana ay huwag na itong mangyari muli,” sambit ni SPD Director Kirby John Kraft.

Magugunitang noong Nobyembre 7 ay sinuspinde ang panghapon na klase sa Signal Village National High School bunsod na rin sa natanggap ng banta ng pagpapasabog na idinaan sa Facebook page ng Public Information Office ng Taguig.