20K trabahador tengga sa Zamboanga fishing ban

Tinatayang higit sa 20,000 manggagawa at mangingisda na ang apektado sa ipinatutupad na closed fishing season sa Zamboanga City.

Kabilang sa mga manggagawang apektado ang nasa allied services ng mga industriya ng canning at fishing ng mga cold storage facilities, mga factory worker tin can at packaging companies.

Nauna rito’y nagpatupad ng closed season ang mga canning factories at ang mga fishing vessels na nanghuhuli ng tamban sa nasabing lungsod.

Bunsod na rin ito sa pagsunod sa BFAR Administrative Circular 255 na nagbabawal sa panghuhuli ng Sardinella o tamban simula Disyembre 1 hanggang Marso 1.

Tiniyak naman ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa Zamboanga City na naghanda na sila ng alternatibong kabuhayan sa mga apektadong manggagawa habang umiiral ang closed fishing season.