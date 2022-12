WHO binabala mas mabagsik na COVID susulpot

Aminado ang World Health Organization (WHO) na malapit nang matapos ang pandemyang dulot ng COVID-19 subalit nagbabala ito na huwag pa muna maging kampante at magluwag sa pagiging alerto dahil maaaring ito ang maging sanhi ng pagsulpot ng mas mapanganib na variant ng coronavirus.

Ayon sa WHO, may mga sablay sa diskarte kung paano tugunan ang pandemya at ito ang maaaring maging daan ng pagsulpot ng bago at mas mabagsik na COVID-19 variant.

Binanggit ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na dapat ipagpatuloy ang pagsasagawa ng mga COVID-19 testing at pagbabakuna upang magkaroon ng sapat na proteksyon laban sa virus.

“Gaps in testing and vaccination are continuing to create the perfect conditions for a new variant of concern to emerge that could cause significant mortality,” babala ni Tedros.

Pinayuhan ng WHO ang mga bansa na tutukan ang mga sektor na pinakadelikadong tamaan ng coronavirus katulad ng mga nasa edad na 60 pataas at iyong may mga comorbidity na kinakailangang mabigyan ng bakuna kontra COVID-19.