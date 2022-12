Ryan Pearson ireresbak RoS kontra NLEX

Playoff for eighth ngayon (PhilSports Arena, Pasig)

6:30 pm – NLEX vs Rain or Shine

Nabutata ang agarang pasok ng Rain or Shine sa quarterfinals ng 47th PBA 2022-23 Commissioner’s Cup nang isuko ang 106-90 panalo sa Magnolia noong Biyernes.

Babalik ng PhilSports Arena sa Pasig ang Elasto Painters ngayong araw para makipag-agawan sa NLEX sa eighth at last spot sa quarterfinals. Tinapos ng dalawa ang 12-game eliminations sa parehong 5-7.

Naungusan ng Road Warriors ang Painters 96-90 noong Sept. 23 sa unang laro ni coach Yeng Guiao sa binalikang RoS mula NLEX. Si Steve Taylor Jr. pa ang import ng E’Painters.

“It’s just another game,” ani Guiao. “Just another chance for us to make the next round.”

Muling aasa si Guiao kina locals Rey Nambatac, Santi Santillan, Gian Mamuyac na sumuporta kay Ryan Pearson. Kontra Magnolia, naka-13 bato lang ang import tungo sa 14 points.

Ang counterpart niyang si Frankie Lim, pumiga ng 40 points kay Earl Clark sa 92-81 win sa Meralco noong Nov. 30. Sina Don Trollano at Brandon Ganuelas-Rosser ang pangunahing back up ni Clark. (Vladi Eduarte)