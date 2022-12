Navotas LGU bumida sa DOH, DSWD

Pinarangalan at kinilala ng Department of Health (DOH) at Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang Pamahalaang Lungsod ng Navotas dahil sa maayos nitong pagpapatupad sa programang pangkalusugan sa mga mahihirap na residente ng lungsod.

Nagpasalamat naman si Mayor John Rey Tiangco dahil sa pagkilala sa Navotas City Hospital sa 2022 DOH Hospital Star Awards bilang kahanay sa Top 15 Leve¬l 1 hospitals sa bansa.

Ipinagmalaki ni Tiangco na nasungkit nila ang tiwala ng DOH dahil na rin pagsisikap nila na pataasin ang kalidad ng kanilang serbisyo, inisyatibo sa safety and infection control, customer and employees satisfaction, community-based activities at paglaban sa COVID-19 pandemic.

Nakamit din ng Navotas ang Top 3 place sa Nutritional Status at Best in Good Practices sa pagpapatupad ng 11th Cycle Supplementary Feeding Program ng DSWD kung saan ang Navotas City Social Welfare and Development Office ang naglaan ng mga pagkain sa mga batang naka-enroll sa mga children’s development center.

Isa rin ang Navotas sa dalawang lungsod sa Metro Manila na umani ng 100% accreditation sa Early Childhood Care and Development Center-Based Programs kasunod ng tinanggap na akreditasyon ng 21 CDC sa Navotas at mga guro at teacher aide mula sa kagawaran. (Orly Barcala)