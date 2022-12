Namamasko po

Matagal na natin itong alam. Ang bansa natin, o kaya tayo mismo kahit saan mang lugar sa daigdig tayo naroon, ang nagdiriwang ng pinakamahabang kapaskuhan sa buong mundo. Pagpatak pa lang ng Setyembre, aalingawngaw na ang mga awiting pamasko. Magliliwanag ang mga kabahayan dahil sa pailaw at parol. Kaliwa’t kanan ang sale ng mga tindahan para sa mga may kakayahang mamili dahil nakatanggap ng bonus o ng minimithing thirteenth month pay.

Pagtuntong ng Disyembre, kaliwa’t kanan na ang party. Dinig na ang pangangaroling. Masikip na sa mga pangunahing lansangan, hindi na magkamayaw ang nasa mall para bumili ng mga regalo. Katunayan, habang isinusulat ko ito, nakakatatlong Christmas party na ako na kailangang magdala ng regalo.

Bahagi naman kasi talaga ang kasiyahan kapag sumasapit ang panahong ito. Bukod sa mismong pagdiriwang ng tradisyong Katoliko ng kapanganakan ni Hesus, kalapit nito ang Bagong Taon. Kaya naman sa mga nag-iipon ng bakasyon, ito ang panahong ibinubuhos ang lahat ng saya—at pera!—kapalit ang isang taong pagtratrabaho.

Maraming uuwi sa lalawigan. May mangingibang-bansa. May bibili ng matagal nang minimithing kasangkapan. Maraming nasa ibayong-dagat ang magbabakasyon sa atin. Masiglang-masigla ang kalakalan at ekonomiya. Masasaya ang mga may mapapamaskuhan.

Kung tutuusin, higit ang magiging kasiyahan ngayon ng kapaskuhan kung ihahambing sa huling dalawang taong sinasalanta ng pandemya ang mundo. Mas nakalalabas na ngayon ang mga tao. Mas personal na ang ugnayan. Masikip na rin ang daloy ng trapiko. At hindi gaya dati, mas kakaunti ang napapabalitang tinatamaan ng salot.

Paglabas ko sa lansangan noong nagdaang araw, naisip kong parang wala na talagang pandemya dahil sa dami ng mga nasa labas. Nang maipit ako sa trapiko sa Maynila, nilapitan ang sinasakyan ko ng mga namamasko. Namamalimos pero ang katwiran nila sa paghingi ng tulong, sila ay namamasko.

Dahil ang Pasko ay pagbibigayan. Kaya nga nakasanayan natin ang pagpapalitan ng mga regalo sa Christmas party. Kaya nga kapag namamasko ang mga inaanak, nagbibigay tayo ng regalo. Nagbibigay tayo ng pamasko.

Hindi naman kasi katumbas ng sumisiglang pamumuhay ang pagsigla rin ng kabuhayan, Nakalalabas ang marami sa atin. Nakadadalo sa kasiyahan. Pumapasok na sa trabaho pero sa totoo lang, hindi ba, isang malaking pagsubok pa rin ang kabuhayan? Na mahirap ang buhay?

Matataas ang bilihin lalo na ang mga panindang may kinalaman sa pagdirwang natin. Hindi rin naman masyadong tumataas ang sweldo ng karamihan. Matutunghayan natin ito sa labas ng ating mga bahay. Kapag naipit na tayo sa trapiko.

Marami ang namamaskong hindi naman natin kakilala. Lalapit sa atin. Nanghihingi ng tulong at suporta sa ating hindi rin naman ganoon kaginhawa ang buhay. Palibhasa’y nakikita tayo dahil pangkaraniwan ang buhay natin kaya tayo ang nilalapitan. Sa atin sila namamasko.

Hindi sa mga pulitikong hatid-sundo ng mga sasakyan. Hinahawi ang daan. Hindi naapektuhan ng pangkaraniwang problema sa buhay dahil bukod sa kayamanan, lunod pa sa kapangyarihan hindi man panahon ng kapaskuhan.

***

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes