Miyembro ng criminal group, 1 pa timbog sa boga, granada, patalim

Kalaboso ang dalawang lalaki, isa rito ay miyembro umano ng isang criminal group, matapos na mahulihan ang mga ito ng baril, granada at patalim habang tinutugis ang wanted na lider ng isang gang sa Malabon City, kahapon nang madaling-araw.

Kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearm and Ammunition, R.A. 9516 o Unlawful Possession of Explosives at BP 6 o Possession of Deadly Weapons ang kinakaharap na asunto nina Rogelio Santos alyas Rommel, 26-anyos, ng No. 29 A¬dante st., Brgy. Taniong ng lungsod, at Allan Driada, 47, ng Chungkang St., Brgy. Tanza, Navotas City.

Nauna rito’y nakatanggap ng tawag mula sa Barangay Information Network (BIN) si Malabon City Police Station-Intelligence Section officer-in-charge PLt. Ritchel Sinel bandang alas-3:20 nang madaling-araw sa paglutang ni Tito Salibio, lider ng Salibio Criminal Group na nakalinya sa gun running, robbery hold-up at ilegal na droga sa C-4 Road, Brgy. Taniong.

Agad na rumesponde sa lugar ang mga pulis pero nakatunog umano si Salibio at nakatakas. Nakita naman sa lugar si Santos na nakuhanan ng isang cal. 22 na may limang bala at granada habang nasamsam naman kay Deriada ang isang patalim na may habang siyam na pulgada. (Orly Barcala)