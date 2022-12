Maxene atat dyowain ng bilyonaryong negosyante

Kaloka pala ang isang napakayamang negosyante (bilyonaryo siya) na head over heels patay na patay kay Maxene Magalona.

Huwag daw tayong magugulat if very-very soon ay maiintriga si Maxene bilang newest “reyna” ng naturang negosyante na abangers lang pala sa marital status ni Maxene, na ngayon nga ay masaya bilang independent and single woman.

Ayon pa sa nakausap namin, slowly but surely na sinusuyo at pinararamdam nitong bilyonaryong negosyante ang maganda niyang intensyon sa aktres.

Hmmm…ma-type-an naman kaya siya ni Maxene? Abangers din tayo sa mga susunod na kabanata.

Bea de Leon, Deanna Wong inisnab mga fan sa Boracay

Trending ngayon ang isang professional volleyball team na kamakailan ay nanggaling daw sa Boracay.

Marami kasing basher ang pumuna sa tila pang-iisnab ng grupo nina Bea de Leon, at mga teammate niya sa Choco Mucho, sa ilang mga fan sa Boracay, na tuwang-tuwa pa naman daw na makita sila.

Habang pasakay raw kasi ito sa kanilang van, may ilang fan na kinukunan sila ng video at binabati, subalit ni ‘ha’ ni ‘ho’ o simpleng pagkaway o pagngiti man lang ay never silang binigyan.

May isa pang vlogger na kinastigo ang kanilang pamunuan dahil daw sa tila kawalan ng mga ito ng good manners at right conduct, mereseng sabihin pa raw na gusto ng mga ito privacy o kahit pa may pinagdadaanang “ka-lot-lot-an” ang buong koponan. Dahil talo nga sila sa tournament na sinalihan nila, di ba?

Pero, may mga photo rin naman na lumabas na may nakapagpa-picture sa kanila.

Well, mabuti na lamang at hindi rin namin sila kilala or else baka naki-bash din kami hahahaha!

Napa-OMG na nga lang kami ng masilayan namin ang “ganda” ng mga sinasabing volleybelles. Napatanong tuloy kami ng “nasaan ang ganda?” Hahahaha!

Hindi rin naman namin masasabing magagaling sila dahil sa kapapanood namin ng PVL, ang mga bonggang teams na sikat at kilala ay ang mga gaya ng Cignal HD, Creamline, Cherry Tiggo at Petro Gazz.

Showbiz nalungkot para kay Roderick

Nalulungkot kami, at iba pang mga taga-showbiz, para kay Kuya Dick o Roderick Paulate, dating Konsehal sa Quezon City dahil sa naging hatol sa kanya ng Sandiganbayan sa mga kasong graft and corruption at falsification of documents noon pang 2010.

Bukod sa forever na hindi na nito puwedeng pagsabak sa politika, posible rin na makulong nang mula 6 hanggang 62 years combined dahil sa mga naturang kaso. Nakakalokang tunay.

Paano ba naman kasi, alam naman ng sambayanan na meron pang higit na mga public officials (bigger and higher) na super guilty sa mga parehong kaso and yet, nakaposisyon at nakahiga sa mga yaman.

Tsk, tsk, speaking of sampol, sampol. Here’s just wishing na makayanan ito ni Kuya Dick.