Maharlika Investment Fund pinalagan: GSIS, SSS `wag kurakutin!

Nag-ingay sa social media nitong Biyernes ang mga salitang “NO TO House Bill 6398” at “Maharlika Wealth Fund”.

Noong Lunes isinulong ni Speaker Martin Romualdez ang paglikha ng isang sovereign wealth fund (SWF) upang i-maximize umano ang kakayahang kumita ng investible government assets para sa kapakanan ng lahat ng Pilipino.

Nakapaloob ito sa House Bill No. 6398 na naglalayong magtatag ng Maharlika Investment Fund (MIF).

Kukunin ang pondo nito mula sa mga pangunahing pension fund at mga bangko ng gobyerno katulad ng Government Service Insurance System (GSIS), Social Security System (SSS), Land Bank of the Philippines (Land Bank) at Development Bank of the Philippines (DBP).

Ang paunang pamumuhunan umano rito ay P250 bilyon — nasa P125 bilyon ang manggagaling sa GSIS, P50 bilyon sa SSS, P50 bilyon sa Landbank at P25 bilyon sa DBP.

Pero mariing tinutulan ng mga Pinoy ang panukala at iginiit na huwag pakialaman ng gobyerno ang pondo ng GSIS at SSS.

@Aja_Dycoco: “We don’t want our contributions be in the hands of corrupt and incompetent people. No to House Bill 6398!!!”

@the_pearl_lover: “Please sign this petition! They are after our hard earned contributions! Hands off our SSS and GSIS contributions, NO TO House Bill 6398! – Sign the Petition!”

@_anagelsrrn: “No to House Bill 6398!!!! Yung pension ng Lolo ko from GSIS and SSS tapos diyan pa sila kukuha para sa Maharlika Fund na yan? Ang lala why would the govt use the people’s contribution.”

@ruru_granny: “Kahit di ka pa nagtatrabaho, damay ka dito, lalo kung naka-asa ka pa sa mga magulang mo. Halos buong buhay na pinagpaguran, mapupunta lang sa bulsa ng mga hukluban. No to House Bill 6398!”

@babystepsparrow: “The government wants to legalise dipping their dirty hands into the SSS/GSIS pension funds. NO TO House Bill 6398.”

@DolotArlina: “As a GSIS pensioner i say big NO to House Bill 6398. IT’s prone to CORRUPTION.”

Samantala, duda si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro sa panukalang ito.

Sinabi ni Castro na makabubuti kung aaprubahan na lamang ng Kamara ang wealth tax o pagpapataw ng dagdag na buwis sa mga bilyonaryo.

Para kay Castro hindi makatwiran na itaya sa MIF ang kontribusyon at buwis na ibinabayad ng mga empleyado sa pribado at pampublikong sektor lalo at hindi tiyak kung ano ang kalalabasan nito.

“Una, ang problema dito ay `di na nga makapagbigay ng maayos na benefits ang mga pension agencies like the Social Security System (SSS) at Government Service Insurance System (GSIS) tapos isusugal pa sa investments na walang katiyakan,” sabi ni Castro. (Issa Santiago/Billy Begas)