Kahit tamad, todo lamon: Ivana nilantad sikreto ng kaseksihan

Inamin ni Ivana Alawi na hindi talaga siya mahilig mag-gym o mag-exercise. Aminado rin na malakas siyang kumain. At sakitin daw siya kaya talagang pabor sa kanya ang bagong endorsement.

Pero, heto nga raw ang sikreto ng kaseksihan niya, pati na rin ng lakas ng katawan niya. Napatunayan daw niya ito na kahit pagod at puyat sila sa shooting kasama si Vice Ganda, magaan ang pakiramdam niya.

“Wala kami halos tulog. Everyday halos ang work namin. Taping, shooting, endorsement shoot, so ‘yung isa talaga sa pinaka-paborito ko na nagde-depend ako every day, umiinom ako ng Maxi Juice.

“Kasi, ang immune system ko, sakitin ako. Mahina ang immune system ko. And after no’n, hindi na ‘ko nagkakasakit. Parang lumakas ang immune system ko,” sabi pa niya.

Anyway, siguradong matutuwa ang kahit na sinong produktong ine-endorso niya tulad ng MaxiJuice ng Maximum Corporation, dahil binida talaga ni Ivana ang naging benefits na nakuha niya sa pag-inom nito.

It turns out na si Ivana rin ang kauna-unahang ambassador ng brand kahit na 5-years na rin ito sa market.

“Ang nangyari kasi, we tried the product first. Hindi siya ‘yung parang one week kasi, gusto ko month before I can tell you na maganda ‘yung effect. Kaya no’ng triny ko siya, nakikita ko talaga ang effect, nararamdaman ko.

“After two months, sinabi ko sa manager ko, I like. Effective siya. I will be proud to endorse.”

Kahit daw sa pamilya niya, tulad ng kapatid na si Mona Alawi na bata pa lang, diabetic na, umiinom na rin daw at nagno-normalize nga raw ang sugar.

Sa isang banda, dahil meron nga siyang MMFF entry na kasama si Vice Ganda, dito lang sa Pilipinas sila magpa-Pasko. (Rose Garcia)