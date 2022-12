Jerom Lastimosa, Adamson Falcons uulit sa La Salle Green Archers

Mga laro ngayon (SM Mall of Asia Arena, Pasay)

3 pm – DLSU Lady Archers vs UST Golden Tigresses

6 pm – AdU Soaring Falcons vs DLSU Green Archers

Nag-training ang Adamson Soaring Falcons na wala sa court ang top gun nilang si Jerom Lastimosa upang magamay pa rin naroon o wala siya sa pakikipagpatayan sa La Salle Green Archers sa huling silya sa Final Four ng 85th University Athletic Association of the Philippines men’s basketball tourney playoffs ngayong Linggo sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Kinapos sa outright semifinals ang AdU nang muling maolats kontra Ateneo Blue Eagles wakas ng two round eliminations noong Miyerkoles 66-61, habang umulit din ang DLSU laban sa Santo Tomas Growling Tigers, 77-72.

Iyon ang pumwersa rambol ng San Marcelino-bsed hoopsters-mga basketbolistang taga-Taft simula sa alas-6:00 ng gabi dahil sa pagtatabla sa pang-apat sa 7-7 win-loss slate. Pinagtigisahan ng dalawang kampo ang salpukan sa elims.

Inaasahang sasaklolo kay Lastimosa sina Cedrick Manzano, Lenda Douanga, Didat Hanapi at Jed Colonia upang tapatan sina Evan Nelle, Mark Nonoy, Ben Phillips at JC Macalalag. (Gerard Arce)