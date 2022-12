DOTr itinulak TripKo card sa mga pasahero

Nais ng pamunuan ng Department of Transportation (DOTr) na itulak ang cashless transaction sa lahat ng pampublikong sasakyan para maging ligtas at komportable ang mga pasahero sa pamamagitan ng paggamit ng TripKo card.

Ayon kay DOTr Secretary Jaime Bautista, ang TripKo card ay isang paraan ng cashless payment na maaaring gamitin sa mga pampublikong sasakyan katulad ng dyip at bus na kabilang sa Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) ng ahensya.

Ito ay isang digitalized payment mula sa pribadong kompanya na Journeytech Inc. na bumuo ng card at naipamahagi na sa ilang terminal at may loading stations din na inilaan para sa TripKo card.

Nagkakahalaga umano ang card ng P100 at kailangan munang iparehistro at maaari nang magamit sa pagsakay sa mga bus at modernong jeepney.

Sinabi pa ng DOTr na nasa 1.5 milyon na ang kanilang naipamahaging TripKo card na nagagamit ngayon sa ilang ruta ng bus at dyip sa Maynila, Batangas, Sta. Rosa sa Laguna, Alabang sa Muntinlupa City, Parañaque Integrated Terminal Exchange (PITX), Cebu, Tacloban at Davao. (Vick Aquino)