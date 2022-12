Dingdong, Charo bongga pasabog sa 2023

Gagawang muli ng pelikula ang Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes. At finally, matutupad na ang matagal na rin namang planong collaboration with Ms. Charo Santos-Concio, ha!

Nag-meeting sila noong Biyernes para sa movie na sisimulang i-shoot sa pagpasok ng 2023. At ang napag-alaman namin, produced ng Cornerstone at Agostodos ang movie. Gayundin ni Malou Santos.

Obvious din naman sa ipinost na picture ng manager ni Dingdong na si Perry Lansigan with his caption na, “exciting project,” “unparalleled collaboration” na ang director nito ay si Irene Villamor.

Isa sa naging malapit at bilib na director si Dingdong kay Direk Irene na siyang naging director niya sa “Sid and Aya” noon pang 2018.

Sunshine Dizon umamin sa depresyon

Naka-confine sa hospital ngayon si Sunshine Dizon. Base sa ibinahagi niya sa Instagram, meron siyang PTSD na ang ibig sabihin ay post-traumatic stress disorder.

Naisip namin na sa nakalipas na panahon, talagang nagpapakita si Sunshine ng katatagan at pagiging palaban sa lahat ng nangyari sa kanya, lalo na sa personal niyang buhay, kabilang na siyempre ang kinahinatnan ng kanyang marriage life.

At maaaring ngayon na lang ito nagma-manifest kaya PTSD ang naging findings sa kanya. Kumbaga, mental at emotional ang atake.

Sa dalawang magkasunod niyang post, part of her caption, “I’m turning 40 next year I have so many regrets, but I don’t know how to go back to where I used to be…”

Sinabi rin niya na hindi tungkol sa trabaho ang tinutukoy niya kung hindi sa mga desisyon niya sa buhay.

“Laying in a hospital bed alone at 3am, I ask myself, was it all really worth it? I’m may never know the answers but I pray to God that I can let go of all my baggage, hurt and guilt. Finally found someone who will asleep beside me in this small hospital bed till I fall asleep.”

At inamin nga niya na she’s suffering from PTSD. Bukod dito, may depression, panic attacks at abandonment issue rin.

Sinabi rin niya ang mga gamot na iniinom na tingin namin, karamihan ay pampakalma. At kung may magtataka man daw bakit ngayon niya ito niri-reveal…

“There’s nothing wrong to ask for help. I know, it’s very hard to get stuck in your head, But we can do it, baby steps. One day at a time.”