Daig pa boldstar: Kylie Verzosa todo buyangyang ng wetpaks sa IG

Sa mga interview kay Kylie Verzosa, ayaw na ayaw niyang patatawag na bold star, dahil hindi naman daw siya naghuhubad sa pelikula.

Pero, sa social media, sa tingin ko ay labis-labis na ang pagpapa-sexy, paghuhubad na ginagawa niya, ha!

Grabe at nanlaki na naman ang mga mata ng mga netizen, dahil hindi sila makapaniwala sa pagiging mapangahas ng dating mahinhin na international beauty queen.

Binulabog ni Kylie ang social media sa bagong pasabog niya na nasa swimming pool siya at nakabuyangyang ang kanyang puwet.

Nakaka-‘OMG’ nga ang wetpaks ni Kylie na pumuno sa buong frame ng larawan. Hindi na kailangan pang i-zoom ang photo dahil close-up na kinunan ang puwet ng aktres.

Parang wala na ngang suot si Kylie sa kanyang behind, dahil sa close-up shot na `yon. Masyadong mataas ang cut ng one-piece bathing suit niya, na kahit ang hiwa ng puwet ay hindi na matakpan.

At dagdag pang luwang-luwa rin ang kalahati ng kanyang dyoga.

Mapang-akit at sinasadya talagang maglandi ni Kylie sa kamera at tuksuhin sa kanyang ngiti ang mga netizen. Kaya ang mga manyakol ay lalong nagalit ang mga sandata sa gigil sa aktres.

“Much need break before headed back to work. I believe in holistic wellbeing and @thefarmatsanbenito is perfect for this,” sabi lang ni Kylie.

Heto nga ang reaksiyon:

@001kannsein8, “Jusko what’s happen na u. Sorry but this is.”

Nadine lampaso kay Yeng sa Spotify

Kahit naka-20 million streams na sa Spotify si Nadine Lustre, kulelat pa rin siya kay Yeng Constantino, na dolble ang laki ng numerong nalambat sa kategoryang Spotfiy for Artists.

Kung si Nadine ay nakakuha ng 12.2 million streams. Aba, 47.9 million streams naman ang kay Yeng.

Pagdating sa mga listener, may 4.7 million si Yeng, kumpara kay Nadine na 2.1 million lang.

At sa hours naman ay 3.2 million ang kay Yeng, at 658,200 lang ang kay Nadine.

Sa countries naman na naabot ng musika nila ay parehong naka-181 bansa sila, ayon sa data.

Well, maiintindihan naman kung iniwan ng milya-milya ni Yeng si Nadine, dahil sumikat naman bilang singer ang una, at sa pag-arte naman si Nadine.

Rhian, Janina nakapapaso ang landian

Kung hindi mo alam na may dyowang politiko si Rhian Ramos, puwede mong isipin na may karelasyon siyang babae ngayon, ha!

Marami ang naaliw, at napaso sa mainit na itsura sa photo nina Rhian, Janina Manipol na naghaharutan.

May dating nga ang landian ng dalawa, na kuha sa beach adventure nila, at masisilip sa Instagram.

Sa unang photo pa lang ay magkadikit na ang mga katawan nila, at hinahalikan ni Rhian sa pisngi si Janina.

Parang magdyowa sa itsura nila ang dalawa lalo at nakapikit pa si Rhian, na tila ninanamnam ang tamis ng halik niya kay Janina.

Sa mga kasunod na larawan ay sweet pa rin ang dalawa, at tila naghaharutan talaga. Kuha ang photo sa yate at parehong seksi sila.

“Missing you my neon ball of sunshine, Nini most especially today. Happy birthday @janinamanipol, I wish I were in Manila to hug you and celebrate with you in these good times, but more importantly I hope you know that whatever you need me I will always be there in a heartbeat! Thank you for making life all more beautiful! Missing you today but loving you forever,” sabi ni Rhian.