Cristiano Ronaldo, Portugal gulantang sa South Korea

TINALO ng South Korea si Cristiano Ronaldo at Portugal 2-1 sa stoppage-time goal nitong Biyernes, pero tumigil pa ang mundo ng winners habang hinihintay ang resulta ng Uruguay-Ghana game.

Nakasalalay doon ang kapalaran ng Koreans sa Qatar 22nd FIFA World Cup 2022.

Ang fans nila na nasa Education City Stadium sa Al Rayyan, nag-iiyakan na. Pigil-hininga pati players na nakatutok sa kani-kanilang cell phones.

Para makausad ang Korea sa round of 16, kailangang hindi na madagdagan ang goal ng Uruguay.

Sumabog ang selebrasyon nang manalo ang Uruguay 2-0.

Parehong tig-4 points ang Uruguay at Korea pero may 4 goals ang Asian country kumpara sa 2 ng Uruguay. Haharapin ng Korea ang Brazil sa next round.

Pasok pa din ang Portugal bilang No. 1 sa Group H.

Tabla sa 1-1 ang Korea-Portugal, kumaripas end-to-end si Son Heung-min sa first minute ng added time, pinalusot ang bola sa pagitan ng hita ng defender papunta kay Hwang Hee-chan. Pinitik ni Hwang ang winner paalpas kay goalkeeper Diogo Costa. (Vladi Eduarte)