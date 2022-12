Bodega sinalakay, higit 1K sako ng puslit na sibuyas nasamsam

Nasamsam ng pinagsanib na mga ahensya ng pamahalaan ang mahigit sa 1,000 sako ng puslit na puting sibuyas sa isinagawang pagsalakay sa isang bodega sa Tondo, Maynila nitong Biyernes ng gabi.

Pinamunuan ng mga puwersa ng National Capital Region Police Office (NCRPO), Bureau of Custom (BOC), Department of Agriculture (DA), Bureau of Plant and Industry (BPI) at Philippine Coast Guard (PCG) ang pagsalakay sa DNR Buildin¬g sa Sto.Cristo St., Tondo, Maynila bandang alas-7:00 nang gabi sa bisa ng ipinalabas na Letter of Authority (LOA) ni acting BOC Commissioner Yogi Filemon.

Iniimbestigahan na ng mga awtoridad ang may-ari ng mga nasamsam na sibuyas na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10611 o Food Safety Act of 2013.

Nabatid na ibinibenta ang puslit na sibuyas ng P250-P300 kada kilo.

Ayon kay BPI Project assistant at team leader Melvin Banagbanag, peligrosong kainin ang white onion dahil wala itong phytosanitary permit at importation permit mula sa kanilang tanggapan na gumagarantiya ng kaligtasan nito.

“Kung walang phytosanitary permit, hindi po siya safe kainin. Baka may nakahalong chemicals na delikado sa kalusugan natin,” ani nito. (Juliet de Loza-Cudia)