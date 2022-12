‘Wag kayong puchu-puchu!’ Angelica tinalakan mga pasaway na baguhang artista

Emotional ang pagtanggap ng loyalty award nina Angelica Panganiban, Shaina Magdayao, Dimples Romana, Nikki Valdez, Dominic Ochoa, Kaye Abad para sa kanilang mahigit 25 na taon sa Kapamilya network.

Sa naganap na Star Magical Christmas Party kamakailan, nagpasalamat si Angelica sa kanyang mga katrabaho at pati na rin sa mga executive ng ABS-CBN na nagtiwala sa kanyang kakayahan bilang aktres.

Nagbigay rin si Angelica ng payo sa mga artistang nag-aasam na tumagal sa industriya kagaya niya.

“Ang pinaka-success talaga — kailangan niyo makinig lahat — kailangan niyong maging mabait sa lahat ng katrabaho niyo, sa lahat ng staff, ng crew, ng utility. Lahat ng ‘yun, magiging boss niyo one day. Maniwala kayo sa ‘kin! Maging mabait kayo sa lahat! Huwag kayong puchu-puchung mga artista. Huwag kayong mga charot-charot! Ayusin niyo from the beginning, at gamitin niyo ang talent ninyo,” sabi ni Angelica sa kanyang speech.

Sobrang grateful naman ni Shaina sa naging suporta sa kanya ng Kapamilya network sa loob ng 25 taon mula sa pagiging child star hanggang sa maging sikat na aktres.

“Nagkaroon ako ng isang napaka-espesyal na childhood kasi hindi man bata ang mga kalaro ko pero ang mga kasama at kalaro ko set were our PAs, directors, co-actors, mga ate at kuya ko sa set. I will never get tired of thanking my bosses. Thank you so much for keeping me here. Kayo po ang dahilan kung bakit ako nandito,” sey ni Shaina.

Senting-senti naman si Dimples habang ibinabahagi niya ang 25 years journey niya sa industriya mula sa sideline hanggang sa breakthrough niya bilang aktres.

“As stars, we will not always shine the brightest all the time. We would have our own time and mine came 23 years later and that was okay for me. Sa paulit-ulit na nagtitiwala at nagmamahal sa talentong hindi natin nakikita pero nakikita nila, trust them with all your heart and I can assure you those 25 years and more will come for you as well,” share ni Dimples sa kanyang pagtanggap ng loyalty award.

Umiyak din si Nikki habang tinanggap niya ang parangal para sa kanyang 25 taong pagiging bahagi ng ABS-CBN.

“And I will be here until forever, until even if you don’t want me anymore,” sabi niya.

Kahit hindi nakadalo sa event, kinilala rin si Kaye sa kanyang loyalty sa ABS-CBN sa loob ng 26 taon na pamamalagi sa estasyon.

“Never pumasok sa isip ko na iwanan kayo,” pahayag ni Kaye via video.

Kung na-miss niyo ang kaganapan ng Star Magical Christmas Party, i-check ang YouTube ng Star Magic para sa iba pang highlights ng inyong Kapamilya stars. (Rb Sermino)