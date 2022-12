Viral: Teacher nagpapandesal, sopas sa bago exam

Hinahanggan ang isang teacher dahil sa kanyang kabaitan para sa mga estudyante.

Siya ang TikToker teacher na si Sir Juan (@johndavidmartin). Kamakailan lang ay may naisip siyang initiative, kung saan nagpa-breakfast siya sa kanyang mga student gaya ng pandesal at sopas.

Aniya sa unang parte ng video, “Dahil wala akong natanggap na mga reklamo mula sa mga teacher. Magkakaroon tayo ng simple breakfast bago magexam.”

Bukod dito, pagkaraan nilang kumain naisipan ni Sir Juan na magpalaro. Gamit ang mga pinagkainang cup, nilagyan niya ito ng iba’t ibang prize na maaaring mapili ng mga bata gaya ng candy, barya, bawang, kamatis, at iba pa.

Bakas sa mukha ng mga estudyante ang pagkasabik at pag-eenjoy sa kwelang ganap ng kanilang guro.

Narito naman ang ilang comment ng mga netizen:

Para kay @anyaforger_spy10, ani, “Sana ganto yung lahat ng teacher.”

“Namiss ko tuloy English teacher ko nung 1st year high school ko. kada katapusan ng quarter nagpapakain sya ng banana cue,” pagbabahagi naman ni @c.chanpogi.

Napasana all din si @dump_shayra, sabi niya, “Naol walang problemang natanggap sa teachers Amin Araw araw.”

“Years from now maaring makalimutan nila ung mga lesson na naituro mo Sir , pero hindi ikaw tska ung memories nila sa klase mo. Keep up the good work,” komento ni @nnekg.

Simbolismo lang ito ng matinding pagmamahal ng ating mga kaguruan sa sinumpaan nilang trabaho at mga mag-aaral na kanilang pinagsisilbihan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman.

Ikaw, may kakilala ka rin bang ganitong teacher? (Moises Caleon)