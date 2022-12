Tama na ang sobrang kuda: Manny Pacquiao hinamon ng rematch si Nedal Hussein

PABIRONG hinamon ng rematch ni retired 8-division world champion Manny Pacquaio ang dati nitong tinalo na si Nedal Hussein para matuldukan na ang kontrobersiya kaugnay sa naging pahayag ng Hall of Famer boxing referee na si Carlos Padilla hinggil sa laban dalawang dekada na ang nakalipas.

Iginiit ni Pacquaio na naging patas ang laban nila ng Australian na si Hussein at siya talaga ang nanalo base sa nakalagay sa score card ng mga hurado pati na rin sa naging pagtatapos ng laban sa ika-10 round.

“Good thing na iyung fight namin naka-video at mapapanood ng taong bayan. Mapapanood iyon sa YouTube dahil sa recorded naman iyung fight namin ni Nedal Hussein. Clear naman iyon at wala naman pandaraya doon o anuman na panglalamang,” sabi ni Pacquaio.

“Siguro, we can get back in shape and we can do a fight again if you want to clear it out,” sey ni Pacquiao, na agad namang sinundan na biro lang ang paghahamon.

“No, it’s just a joke. Ako naman, nandito pa din sa boxing industry ngayon and siya naman masarap na ang buhay niya as a retired boxer, let’s move on na lang and then plan something good in our life.“

Kamakailan kasi ay inihayag ni referee Padilla sa isang panayam na dinaya niya ang pagbilang nang ma-knockdown ni Hussein si Pacquiao sa fourth round upang tulungan ang kababayang Pinoy.

Pero giit ni Pacquiao, hindi ito pandaraya kundi ginawa lamang ni Padilla ang kanyang tungkulin bilang reperi.

“Masasabi ko na talaga naman ginagawa ang lahat ng tama ng referee. Kung ano iyung dapat niyang gawin sa fight at nagampanan niya ang role niya sa fight. Hindi naman mabagal na kumukumpas ng bilang kundi para i-timing niya sa oras, hindi naman masyadong mabilis, naka-timing naman sa oras,” sabi nito. (Lito Oredo)