Sey mo Aljur? Kylie Padilla ‘ilalampaso’ alindog ni si AJ Raval

Handa na rin daw magsilip ng alindog si Abante-Tonite-TNT-Sey mo Aljur Kylie Padilla ‘ilalampaso’ alindog ni si AJ Ravalsa mga future project niya.

Gusto raw ni Kylie na mag-explore na sa kanyang career at kabilang daw ang maging daring na buong tapang na kinukunsidera na niya ngayon.



“Yes, I’m ready. If it calls for it, ready naman. Pero hindi naman dahil sa gusto kong mag-daring. Depende sa character talaga. Kung kailangan sa character na ‘yun bigyan natin ng justice.

“Kaya naman ako nag-artista para maging ibang tao eh. I mean, hindi naman dahil sa fame kaya gusto kong maging isang artista.

“Sinabi ko rin ‘yun sa mga manager ko, sa mga handler ko, ‘try naman natin ‘yung mga character na kakaiba kasi gusto kong tumalon, gusto kong magbago bilang isang tao, and matuto sa mga character na ‘yun,” sey ni Kylie.

Naku, for sure iintrigahin agad siya kay AJ Raval na kilalang hubera sa Vivamax. Sabi nga ng iba, mas makinis, maganda, kaakit-akit si Kylie kay AJ, kaya malamang ay ilampaso niya ito. Kaloka! Ano kayang masasabi ni Aljur Abrenica?

Siyanga pala, huling napanood si Kylie sa GMA primetime series na Bolera at ngayon ay puspusan ang training niya para sa mega serye ng GMA na Urduja’s Jewels.

Makakasama ni Kylie sa naturang series nina Sanya Lopez, Gabbi Garcia, Michelle Dee, Arra San Agustin at Rochelle Pangilinan.

Sa naging training ni Kylie, naalala niya ang ginawang training noon para sa Encantadia noong 2016. Gumanap si Kylie bilang si Sanggre Amihan sa reboot ng 2005 GMA telefantasya.

“Nagflashback nga kami. Sabi nga namin ano ‘to? Enca part two na? Kasi nagkikita na naman kami sa training na ganito so parang…parang bumalik lang kami,” sey pa niya.

Sa naturang ‘mega serye’, mas matindi raw ang mga action scenes na gagawin ni Kylie at ng mga kasamahan niya. Humingi pa raw ito ng tulong sa kanyang ama, ang aktor at ngayon ay senador na si Robin Padilla.

“Mas realistic ‘yung bakbakan. I feel very-very happy to be part of another show that shows the strength of women. Actually, nagpatulong ako sa tatay ko. Tinawagan ko siya and I said, “Pa, tulungan mo naman ako. Anong pwede kong gawin?” Oh ayun, siya na ‘yung nag-connect-connect. Kinakabahan nga ako eh. Siyempre iba ‘yon.”

Makakasama rin sa naturang mega serye sina Vin Abrenica, Kristoffer Martin, Jeric Gonzales at Zoren Legaspi. (Ruel Mendoza)