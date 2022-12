Salmon, pompano ban sa palengke inatras ng BFAR

Hindi muna mag-iikot ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa mga palengke para bantayan ang bentahan ng mga pompano, pink salmon, at ibang imported na isda.

Sa isang pahayag, sinabi ng BFAR na rerebisahin muna ang mga regulasyon at patakaran tungkol sa pag-angkat ng mga isda at iba pang lamang dagat, partikular na ang Fisheries Administrative Order No. 195 series of 1999. Base kasi sa FAO No. 195, papayagan lamang ang pag-angkat ng mga isda at iba pang lamang dagat kung ito ay gagamitin para sa canning at processing o mga institutional buyers gaya ng mga hotel at malala­king restawran.

“Momentarily, the Bureau, without disregarding the policy formulation process as mandated by the Philippine Fisheries Code, shall revisit the regulations and policies governing importation of fresh/chilled/frozen fish and fishery/aquatic resources,” ayon sa pahayag ng BFAR.

Matagal nang nagkalat ang mga salmon belly, salmon head, at iba pang retaso ng mga imported na salmon sa merkado. Mura lamang ito sapagkat hindi ito ginagamit o kinakain sa mga lugar na pinagkukuhanan ng mga ito at mabenta ito sa mga Pinoy na nagtitipid dahil mahal ang ibang lokal na isda. Noong 2016, binebenta ang imported salmon belly ng P150 per kilo. Ngayon, nagmahal na ito at umaabot sa P280 hanggang P350 ang kilo. Ang mas makakapal na hiwa ng salmon belly ay aabot pa ng P440 ang kilo.

Sa mga grocery, nagkalat naman ang mga imported cream dory na mabibili sa P220 per kilo lamang.

Sabi ng Department of Agriculture Deputy Spokesperson, irerebyu muna ang FAO No. 195. Paliwanag niya, industrial users noon ang pina­yagang mag-angkat ng mga nabanggit na isda at kailangang tingnan kung smuggled o may undervaluation na sa mga ito. (Eileen Mencias)