Roderick Paulate 62 taon kulong sa korapsyon

Hinatulan na ng Sandiganbayan ang dating Quezon City councilor na si Roderick Paulate dahil sa kasong may kaugnayan sa pag-hire ng mga ghost employee noong 2010.

Ayon sa desisyon ng Sandiganbayan Seventh Division, guilty sa kasong graft at falsification of public documents si Paulate, na nakilala rin bilang Kuya Dick sa showbiz.

Mananagot si Roderick sa one count ng graft at nine counts of falsification of public documents.

Dahil diyan, posible siyang makulong ng 10 taon hanggang anim na buwan, o kaya naman ay maximum na 62 taon.

Bukod pa sa pagkakakulong, hinatulan din ng perpetual disqualification from public office si Dick. Ibig sabihin ay bawal na siyang humawak ng kahit anong posisyon sa gobyerno.

Pinagmumulta rin siya ng P10,000 sa bawat count ng falsification case.

Matatandaan na noong 2018 ay nagpiyansa na si Paulate para pansamantalang makalaya habang di­nidinig ang kanyang kaso.