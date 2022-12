Pia tuloy ang giyera vs AIDS

Para sa advocacy, go lang si Pia Wurtzbach kahit pa paglaruan siya ng mga stylist niya, to the point na magmukha itong bakla at kung anu-anong karakter.

Gaya na lamang sa pinakabagong ad campaign ng AIDS Healthcare Foundation katuwang ang The Red Whistle para sa pakikibahagi ng mga ito sa 15th World Aids Day.

Ginawa nilang dyosa na kulay tocino si Miss Universe 2015, sa kampanya na may titulong “defend” o sa Tagalog ay “Tanggulan”.

Binahagi ni Pia sa Instagram ang ilang larawan nito sa ad. Sa first photo pinatungan ang buhok ng Pinay beauty queen ng iba’t ibang salakot na kinulayan ng pula at ginawang headdress.

Sa ikalawang larawan naman ay naka-red cat suit outfit si Pia na napapalamutian ng mga pearls at rhinestones. Nakasuot sa kanyang ulo ang korona na may mga tinuhog na pearls.

Mistulang isang guardian-warrior si Pia sa buong look nito dahil sa hawak nitong lampara sa isang kamay, at ang isa naman ay nakahawak sa espada.

Malinaw naman ang mensahe ng theme ng ad sa pictorial ni Pia, na ipaglaban ang advocacy para sa AIDS. At ang pula ay sumisimbolo sa dugo at pakikipaglaban.

Kahit pinaglaruan sa ad campaign at mistulang tocino si Pia, mala-dyosang mandirigma na tagapagtanggol ang dating niya.

Nadine humamig ng milyones sa Spotify

Umaabot na sa mahigit 12 million streams ang mga kanta ni Nadine Lustre sa Spotify.

‘Yun ay dahil sa kanyang mga mapagmahal na mga fan niya, na todo suporta sa kanya.

Walang tulugan, at nagmukha na ngang mga zombie ang mga fan ng aktres para i-monitor, dagdagan ang numero sa nasabing music platform, at mailuklok sa hanay ng mga ibang local singer na may milyon-milyong data sa Spotify ang idolo nila.

Makikita sa tweet ng @NadineLMusic ang sanib-puwersa ng @NaddictsOfc, ang kampanya ng mga ito sa kapwa fan na tumutok sa musika ng kanilang idol sa stream 24/7.

Sabi sa tweet ng @NadineLMusic, “ I think we are guilty for this, @hello_nadine. Join us on @NaddictsOfc, we are streaming Nadine Lustre’s Music 24/7.”

Tagumpay naman ang pagpapagod, pagpupuyat ng mga fan, dahil a humakot nga ng milyong numero sa kategoryang Spotify For Artists.

12.2 million streams, 2.1 million listeners, 658,200 Hours at 181 countries, ang nalambat ng kanta ni Nadine.

“Thank you for the love,” mensahe ni Nadine sa mga fan.

Samantala, muling nagpasilip ng kaseksihan si Nadine, suot ang white-two piece bikini, sa Instagram, habang nasa Palawan. Litaw na litaw ang morena skin ng aktres sa white background ng larawan, na lalong nagpatingkad ng kanyang Pilipina beauty.