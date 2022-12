Paalam sa Reyna ng Kundiman, Sylvia La Torre

Pumanaw na ang tinaguriang “Queen of Kundiman” na si Ms. Sylvia La Torre sa edad na 89 noong nakaraang December 1.



Heto ang post ng apo nitong si Anna Maria Perez de Tagle via social media:

“RIP to my grandmother, Ms. Sylvia La Torre Perez de Tagle. – First Lady of Philippine Television, Queen of Kundiman and Tandang Sora Awardee, devoted wife of Dr. Celso Perez de Tagle, loving mother, grandmother and great-grandmother, caring auntie, and affectionate friend, died peacefully in her sleep on December 1st at 7:02 am. At the time of her death, she was with her husband, of 68 years and her children, Artie, Bernie and Che-Che.”

Pinanganak noong June 4, 1933 si Sylvia at nagsimula itong mag-perform sa teatro noong World War II. Noong 1948 ay isa ito sa mga nagpe-perform sa Manila Grand Opera House.

Isang coloratura soprano si Sylvia. Nakapagtapos ito sa University of Santo Tomas Conservatory of Music with a degree in Music major in Voice and minor in Piano.

Unang recording niya ay ang “Si Petite Mon Amour” sa ilalim ng Bataan Records noong 1950. Dahil sa mga sumunod pa niyang mga kanta sa ilalim ng Villar Records tulad ng “Sa Kabukiran”, “Sa Libis Ng Nayon”, “Galawgaw”, “Kalesa”, “Ibong Sawi”, “Nasan Ka Irog?”, “No Money, No Honey”, “Maalala Mo Kaya” at “Paskong Anong Saya” nabigyan siya ng title na The Queen of Kundiman noong 1950s and 1960s.

Pinasok din ni Sylvia ang paggawa ng pelikula sa ilalim ng Sampaguita Pictures noong 1941. Ang ama niya ay ang director na si Olive La Torre. Ilan sa mga pelikulang ginawa niya Ang Maestra, Ulila Ng Bataan, Buhay Pilipino, Ang Asawa Kong Americana, My Little Kuwan, Tang-Tarang-Tang, Nukso Nang Nukso, Munting Koronel, Oh Margie Oh, Jack & Jill, M&M The Incredible Twins, One Two Bato Three Four Bapor, at Biyudo si Daddy, Biyuda si Mommy.

Sa TV ay ilang mga shows na ginawa niya ay The Big Show, Oras Ng Ligaya, Okey Sha at Biglang Sibol, Bayang Imposibol. (Ruel Mendoza)