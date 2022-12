P5.7M tsongke naharang sa Kalinga

Arestado ang isang lalaki matapos itong makumpiskahan ng mahigit sa P5.7M halaga ng pinatuyong dahon ng marijuana sa Tabuk City, Kalinga kahapon.

Kinilala ng pulisya ang suspek na si Albert Dugwawi, 29, magsasaka at residente ng Pacac Agbanawag, Tabuk City, Kalinga.

Nakuha sa minamaneho ni Dugwawi na puting Toyota Rush na may plate number na NFV-9982 ang 10 bricks ng pinatuyong dahon ng marijuana na nakabalot sa isang transparent plastic sachet na tumitimbang ng 10,000 gramo at nagkakahalaga ng P1.2M, tatlong tubula na may pinatuyong dahon ng marijuana at may bigat na 3,000 gramo at nagkakahalaga ng P360,000.00, 18 pirasong pinatuyong marijuana na ibinalot sa transparent plastic na nagkakahalaga naman ang P4.2M, isang piraso ng plastic na naglalaman ng OR/CR, at mga resibo.

Nauna rito’y naitimbre na sa 2nd Company Kalinga Provincial First Mobile Company ang pagdaan ng puting sasakyan na may kargang marijuana sa bahagi ng Dinacan, Lubuagan, Kalinga.

Pinahinto nila ito pero lumampas ang sasakyan dahilan para habulin nila ito. Inabandona ang sasakyan sa Pasil-Balbalan, Kalinga road kung saan nila natuklasan ang mga kontrabando.

Natunton ng mga awtoridad ang suspek na nagtatago sa masukal na bahagi ng lugar ng lugar. Inaalam na ng pulisya ang mga kasabwat ng suspek na nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso ngayong araw. (Allan Bergonia)