“My Ninong, My Ninang” Christmas promo

MABUTING balita mga suki! Mas pinagaan at mas pinabilis ng Palawan Pawnshop Group ang transaksyon sa inilunsad na PalawanPay, ang e-wallet app na magagamit ngayong sandamakmak ang mga gawain sa Holiday Season.

Ang PalawanPay ay magagamit sa pagpapadala ng pera sa mga kaanak, magbayad ng inyong mga bills, magpadala ng budget mula sa iba pang available na e-wall;ets at bangko at makapamili gamit ang inyong PalawanPay QR Ph code.

Para makakuha ng PalawanPay QR Ph code, pindutin lamang ang dilaw na QR icon sa ibaba ng inyong PalawanPay app at mag-download. Libre ang PalawanPay App na makukuha sa Apple Store o Google Play Store.

Ang PalawanPay ay QR Ph-Compliant app, na tumataliman sa ipinapatupad na National QR Code Standards ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Mandato ng BSP ang paggamit ng QRPH logo sa lahat ng mga kasaping payment providers, kabilang ang mga bangko at non-bank electronic money issuers (EMIs) sa bansa. Sa paggamit ng QRPH Code, mas mapapadali ang gawain sa pananalapi nang ligtas at kaaya-aya.

Maituturing na one-stop app ang PalawanPay na kinakapalooban ng Pera Padala, e-loading, bills payment, scan to pay, cash in, at cash out. Mahigit sa 400 billers ang katambal nito para sa mabilis na pagbabayad kabilang ang household utilities, collection services, credit cards, e-commerce, government agencies, insurance, loans, payment gateways, memorials, real estate at mga eskwelahan.

Ngayong Kapaskuhan, mas magiging magaan ang pamimili at iba pang gawain gamit ang PalawanPay. Sa paggamit ng naturing app, hindi lamang mapapabilis ang pagpapadala ng pera mula sa PalawanPay patungo sa PalawanPay e-wallet o sa lahat ng Palawan Express branch, bagkus may pagkakataon pang Manalo ng mga papremyo sa “My Ninong, My Ninang, May Papremyo Promo ng Palawan!” campaign.

Para makasalu, magpadala lamang ng inyong ‘aguinaldos’ gamit ang “Send Money” feature ng PalawanPay app patungo sa iba pang PalawanPay Wallet o sa Palawan Express branch. Sa kada limang transactions may katumbas itong isang entry para sa raffle draw.

Ang mga magwawagi sa naturang raffle draw ay ipalalabas sa PalawanPay’s Facebook page. Makikipag-ugnayan din ang kinatawan ng PalawanPay sa pamamagitan ng registered mail, email, at text message. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang https://www.palawanpay.com/promos/