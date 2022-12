Motor na seafood inspired rumampa

Kung mahilig ka sa seafood at motor, for sure magugustuhan mo ito!

Kamakailan lang ay humakot ng kwelang response mula sa mga netizen ang post ng Facebook group na ‘Riders Heart’ kung saan makikita ang isang motorsiklo na animo’y pinagsamang hipon at alimango ang style.

Umabot sa humigit-kumulang 32k reactions, 3.9k shares, at 468 comments ang naturang post.

“Hayop sa lupeeeettttt,” caption niya.

Dagdag pa rito, mapapansin din sa larawan ang orange nitong kulay na mas pinagmukhang realistic ito.

‘Di naman nagpahuli ang mga users sa pagbabahagi ng kani-kanilang mga sentimento.

Para kay Vilma Estrada, aniya, “Super astig.”

Napa-wow naman si Flordelis Telos Erandio, ani, “Wow Ang Ganda.”

“Since favorite ko seafood baka irequest ko na din na icover mo si wakanda ng ganito Angelmark,” komento ng isang netizen.

Hirit ni Atinele Pablo, “Motor para sa mga walang allergy.”

May bibong suggestion naman si Marvin Mullon, aniya, “Astig pero dapat yung gulong kulay puti parang malaking cetirizine.”

Dagdag pa rito, marami ring mga netizen ang natuwa sa disenyo ng naturang motorsiklo dahil tila binusog na nito ang kanilang mga mata at kinumpleto ang kanilang mga cravings.

Perfect na perfect ito sa mga taong hilig ang pagmomotorsiklo at pagchibog ng mga masasarap na lamang-dagat! (Moises Caleon)