Mga Beep card pinagkakakitaan online

Nagbabala ang pamunuan ng Department of Transportation (DOTr) kaugnay sa kumakalat na bentahan ng Beep cards online makaraang ianunsyo na nagkakaubusan ng ticket card para magamit sa pagsakay ng mga tren ng Metro Rail Transit Line 3 (MRT-3) at Light Rail Transit Line 1&2 (LRT 1&2), Phil. Railways Transit (PNR) at iba pa.

Ayon kay Randolph Ian Clet, project manager ng automated fare collection system, simula nang ianunsyo ng DOTr na nagkakaubusan ng Beep cards ay kinokontrol na nila ang pagbebenta ng cards.

Tiniyak naman ng private card provider na sapat pa ang supply ng Beep cards hanggang first quarter ng 2023 dahil may paparating na 150,000 cards.

Pahayag pa ng card operator na AF Payments Inc. (AFPI), noong Nobyembre 28 ay may nabibili nang Beep cards sa ilang online stores pero mataas ang presyo nito kumpara sa P100 presyo na mabibili sa bawat istas­yon ng tren.

Nilinaw din ni AFPI president and CEO JJ Moreno sa isang interview na hindi sila kumikita sa pagbebenta ng mataas na presyo ng Beep cards sa online stores. Aniya, ang nabibi­ling Beep cards sa online shop ay hindi sakop ng concession agreement sa pagitan ng AFPI at pamahalaan.

Ang halaga ng Beep cards sa mga train station ay nasa P100 at may P70 load balance habang ang nabibili sa ilang online stores ay nasa P188 at P499 ang halaga. (Vick ­Aquino)