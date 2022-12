May pantapat sa stress

Sa tuwing tayo ay namomroblema, parating sinasabi ay “Na-stress ako!!!” Palagi na lang pinagbibintangan ang stress. Katulad na lang ng ating reader na nagrereklamo dahil madaming syang stress sa kaniyang buhay na nagkakasakit na daw sya. “Hindi ba nasa pagiisip lamang ang stress? Pero, bakit ako nilalagnat, ngayon ang dalas magka UTI at palagi na lang kumukulo ang tyan at madalas magpunta ng banyo?”

Tama naman na nasa pag-iisip natin ang ating mga problema, at isang malaking bahagi ng ating mentalidad. Madami ang maaaring sanhi ng stress. Naroon sa bahay, sa trabaho, komunidad, nasa taong mas mataas ang katungkulan o edad, pwede din naman sa nakababata, at pwedeng sa pamilya din. Stressor ang tawag dito. Ito ay kinakailangan mabigyan ng pansin at malunasan sa lalong madaling panahon dahil hindi lamang ang pag-iisip ang maaapektuhan kundi ang buong pangkatauhan. Kaya dahil dito, hindi malayong magkaroon ng pisikal na sintomas ang na-stress. Kabilang sa mga sintomas ay ang pinagpapawisan, nanlalamig ang mga kamay, nanunuyo ang lalamunan. Kasama na ang hindi mapakali, hindi makakain, hindi makatulog, mabilis mapagod, at iba iba ang naiisip. Idagdag mo ang mga pisikal na sintomas tulad ng pag-iba at pangangati ng balat, hindi makadumi o nagtatae at pananakit ng tyan at sikmura. Kasama pa ang pananakit ng ulo at katawan, impeksyon, hirap sa paghinga, ang pagkabaog at madami pang iba.

Sa totoo lang, hindi naman ang stress ang tunay na problema. Sa katunayan ay mas mainam na may stress tayo dahil ito ang nagsasabi na tayo ay buhay na buhay. Dahil kung wala na tayong stress, iba na ang na-stress para sa atin dahil wala na tayo. Ang tunay na sanhi ng stress ay ang pagtingin at reaksyon natin dito. Maliit man ang problema, pero kung ang turing dito ay malaki, parang guguho na ang mundo. Ngunit kung malaki at madami man ang problema at makikita na may solusyon naman ang mga ito, makukua pa din ngumiti at gumanda ang disposisyon at pananaw sa buhay.

May mga paraan tayong magagawa para maayos ang stress. Panatiliin ang positibong pag-iisip, huwag maging negatibo. Mag-ehersisyo, kumain ng wasto at tamang pagkain, magpahinga at matulog ng maayos, bawasan ang paginom ng kape, magkaroon ng time out, magbakasyon at magrelaks. Huwag iuwi sa paginom ng alak, paninigarilyo, at paggamit ng bawal na droga. Hindi ito ang solusyon. Balansehin ang buhay, ibahin ang tingin at pagiisip sa sitwasyon, makipagtawanan, magsulat sa isang journal, kausapin ang mga kaibigan, at magsaya. Higit sa lahat, alagaan ang sarili.

Hanggang sa susunod! Stay Healthy! Stay safe!

