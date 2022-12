Maharlika funds dapat mabantayan – Gatchalian

Kailangan umanong magkaroon ng ‘full transparency’ at ‘checks and balances’ kung isusulong ng pamahalaan ang pagbuo ng sovereign wealth fund, ayon kay Senador Win Gatchalian.

Sa panayam ng mga reporter, sinabi ng senador na handa na ang Pilipinas na magkaroon ng sovereign wealth fund o ang Maharlika Investment Fund at may mga panukala na puwedeng maging batas para tugunan ang posibleng korap­syon sa pamahalaan.

“Ready naman tayo sa ganito. Para sa akin importante d’yan ‘yung safeguards at importante ‘yung investment. Nakikita ko sayang ang pera kung hindi malalagay sa magandang investment,” sabi ni Gatchalian, vice chairman ng Senate Committee on Banks, Financial Institutions, and Currencies.

“‘Yung corruption maa-address ‘yan through safeguards. Importante may safeguards tayo. Kaya doon sa batas, ti­tingnan natin ang safeguards, ‘yung professional management and of course, ‘yung transparency,” dagdag niya.

Para kay Gatchalian, malaki ang magiging papel ng fund manager para protektahan ang investment sa korap­syon. Sa ibang bansa aniya ay may isang professional board at isang professional manager na humahawak ng mga investment.

Isang paraan din para matiyak ang ‘full transparency’ sa paghawak ng pondo ay sa pamamagitan ng periodic reports ng Kongreso habang maaari namang magbuo ang Senado ng oversight committee para tutukan ang pondo. (Dindo Matining)