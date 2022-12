Mag-utol, negosyante tigok sa salpukan ng motor, SUV

Kapwa nasawi ang magkapatid at isang negosyante matapos salpukin ng sport utility vehicle (SUV) na sinasakyan ng huli ang kanilang motorsiklo sa Kabacan, Cotobato nitong Huwebes.

Dead on the spot ang magkapatid na Jomar at Marissa Damanda, kapwa estudyante at nasa hustong gulang at mga residente ng Barangay Kabacan, Cotabato.

Namatay naman habang dinadala sa ospital ang negosyanteng si Alawiya P. Manda, 82-anyos at residente ng Dagook, Lumbatan, Lanao Del Sur.

Nasa kustodiya ng pulisya ang suspek at driver ng Toyota Innova na si Najeb Taratingan Macapagal, 26, may asawa, at residente ng Pagamatan Linuk, Tamparan, Lanao del Sur.

Sa ulat ng Kabacan Traffic Section-PNP, kapwa tinatahak ng motorsiklo at SUV ang national highway na sakop ng Sitio Basak, Brgy. Kayaga, Kabacan, Cotabato nang pumutok ang gulong ng SUV bandang alas-3:25 ng hapon.

Sumalpok ang SUV sa motorsiklo ng mga biktima at inararo ito dahilan ng agarang kamatayan ng magkapatid habang dumiretso sa bakal na barrier ang SUV na tumama naman kay Manda.