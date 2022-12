Kelot nagmala-acrobatics sa pagsesemento

Acrobatics na may konting pagkakarpintero! ‘Yan ang aliw na eksena ng isang lalaki na navideo-han na todo ang liyad sa pagsesemento ng sahig.

Siya si Marvin Cabaccang mula sa Norzagaray, Bulacan. Mapapanood sa naturang video na nakakapit siya sa bakal na konektado sa hagdan habang paulit-ulit na pinapatag ang semento sa sahig.

Paliwanag ni Marvin sa isang panayam sa kanya, “Bawal po kasi tapakan ung sahig kasi po babakat po ung paa ko kaya po naka bitin nalang ako para po mapaganda ung trabaho ko.”

Humakot ito ng libo-libong reaction mula sa mga netizen na nagbahagi ng kani-kanilang komento.

Gaya ni Ahmlet Gecomo Lustre, ani, “Pampasakit lalo ng katawan.”

“Tara dto, tanggap kna… kailangan ko ng mason sa project,” kwelang alok ng user na si Issa.

Komento naman ni Milagros Raval, “Ganyan ang buhay natin mahirap ..dinadaan n lng sa pgpapatawa…nkakaalis ng pagod at ine enjoy ang work.”

“Hirap kumita ng pera ano po? hahaha. salute kuya magaling,” puri naman ni Teena Angeles.

“Sa Pilipinas, we use the term “Pulido “to described a well done job, or good workmanship. This is a good of example of it. He did his best no matter what or how it will take him to accomplish a well finished work. Of course there are other ways to accomplish this. He did his best with the things available to him. Big shout[out] to our Filipino workers overseas,” hirit ni Joshua Paradero.

Sa kabila ng kwelang tagpo, batid at dama ni Marvin ang hirap ng buhay lalo na ang magbanat ng buto upang kumita ng pera. Aniya sa huling parte ng video, “Barya barya lang paghihirapan mo pa sa Pinas.” (Moises Caleon)