Jaguar babantayan sa 2nd Leg Juvenile

PAKAY ng kuwadra ni Jaguar na masilo ang dalawang sunod na panalo sa stakes race pagsalang nito sa Philracom “2nd Leg Juvenile” na ilalarga sa Metro Manila Turf Club Inc. sa Tanauan City sa Batangas bukas, Disyembre 4.

Nakaraang buwan lang ay nasikwat ni Jaguar ang titulo sa MARHO Breeders 2-Year-Old Juvenile Colts kung saan ay hinamig ng winning horse owner na si Juan Miguel Arroyo ang P300,000.

Gagabayan ulit ni veteran jockey Fernando Raquel si Jaguar, ang ibang kabayong inaasahang kalahok din ay sina Istulen Ola, Winner Parade, Earli Boating, Gintong Hari, Grand Monarch, La Trouppei, Light Bearer, Orange Bell, Rough Cut at Secretary.

May distansyang 1,400 metro, nakalaan ang garantisadong premyo na P1.8M sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Hahamigin ng mananalong horse owner ang P1.8M, may P360,000 ang ibubulsa ng second placer, habang P180,000, P90,000, P54,000 at P36,000 ang third hanggang sixth, ayon sa pagkakahilera. (Elech Dawa)