Hatol kay Roderick hindi pa pinal

Ikinalungkot ng maraming taga-showbiz ang lumabas na balita kahapon na nahatulan ng ‘guilty’ si Roderick Paulate sa 7th Division ng Sandiganbayan sa kasong graft at nine counts of falsification of public documents.

Sinentensyahang makulong si Kuya Dick ng walong taon sa graft, at anim na taon naman each count of falsification of public documents.

Matatandaang noong 2012 ay kinasuhan si Kuya Dick ng mga nasabing kaso dahil sa pagha-hire umano ng ghost employees habang konsehal siya ng District 2 ng Quezon City.

Na-dismiss na ang kaso noong 2016 sa Court of Appeals for lack of merits pero muli siyang kinasuhan ng parehong charges noong 2019, this time ay Sandigan Bayan naman ang nagsampa.

Nag-message agad kami kay Kuya Dick nang mabasa namin ang balita pero ayaw na muna niyang magbigay ng pahayag dahil hindi pa raw ito final.

Noon pa ay itinatanggi na ni Kuya Dick ang nasabing akusasyon. Napakaliit lang actually ng perang involved dito, halagang 1 million lang and in his past interviews ay paulit-ulit niyang sinasabi na bakit niya sisirain ang pangalan niya sa halagang 1 milyon gayung kaya niya itong kitain sa pag-aartista.

Kaya huwag munang magbunyi ang mga kalaban ni Kuya Dick dahil hindi pa ito final. (Vinia Vivar)