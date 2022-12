Gobyerno, 7 drug company inasunto kontra depektibong gamot sa ubo, sipon

Nagsanib-puwersa ang mahigit sa 12 pamilya sa Indonesia para kasuhan ang kanilang gobyerno at drug company na gumawa ng pambatang gamot sa ubo at sipon na ininom at ikinamatay ng kanilang mga mahal sa buhay.

Simula nitong Agosto, umabot sa 199 ang mga namatay, karamihan ay mga bata, dahil sa grabeng pinsala sa kidney matapos painumin ng nasabing cough syrup.

Target ng class suit ang ministry of health, food and drug agency at pitong kompanya ng gamot na natuklasang may sangkap na dalawang uri ng kemikal na ginagamit sa mga industrial product tulad ng antifreeze.

Humihingi ang mga ito ng 2 bilyong rupiah o $137,049 kabayaran sa kada namatay na biktima at 1 bilyong rupiah o $63,524 para sa bawat napinsalang pasyente.