Devon Scott, San Miguel pinulutan Meralco Bolts

NIREGALUHAN ni import Deveon Scott ng dagdag kasiyahan ang kakampi na si Marico Lassiter sa pagtatala ng bagong record sa pagtulak sa San Miguel Beermen sa 113-108 panalo sa tuluyang napatalsik na Meralco Bolts sa huling laro sa eliminasyon ng 2022 PBA Commissioners’ Cup sa PhilSports Arena, Biyernes.

Nagtala si Scott ng kabuuang 32 puntos, 13 rebounds, 2 assists at 1 steal sa pagbitbit sa Beermen sa pagsisimula pa lamang ng laro upang itala ang ikaapat na sunod na panalo at mapanatili ang pagkapit sa ikalimang puwesto sa kabuuang 7-5 panalo-talong karta.

Tumulong si Lassiter na may 13 puntos tampok ang tatlong tres at 1 rebound, habang may 12 puntos ang nagbabalik sa injury na si Terrence Romeo.

May tig-10 puntos naman sina CJ Perez at Jericho Cruz.

Ang ikatlong triple ni Marcio Lassiter sa ika-3:13 minuto ng ikalawang quarter sa assist ni Scott at nagbigay din sa Beermen ng 62-43 abante ang kanyang ika-1,088 na tres sa kanyang career na nagtulak dito paakyat sa No.7 sa PBA all-time list.

Naunahan na nito si Arwind Santos na may 1,087.

Makakasagupa ng Beermen ang nasa ikaapat na puwesto na Converge FiberXers sa quarterfinals. (Lito Oredo)